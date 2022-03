„Young Revolution“ in Wilster : Jugendgruppe aus Barmstedt führt Musical „Nur eine WG“ auf

30 Jugendliche aus der Kirchengemeinde Barmstedt sind am Freitag, 11. März, um 19 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche zu sehen und zu hören.

Wilster | Die Jugendgruppe „The Young Revolution“ aus Barmstedt wird am Freitag, 11. März, um 19 in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wilster einen Musical-Gottesdienst gestalten. 30 Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren bilden das Ensemble, bestehend aus Chor, Theatergruppe, Tanzgruppe, Band, Technikgruppe und einer Orga-Gruppe, unter der Leitung von Pastor Rapha...

