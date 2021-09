Projekt von SH Netz : Innovativer Test im Kreis Steinburg: Bessere „Wachhunde“ für das Stromnetz der Zukunft

Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Bundesforschungsministeriums wird erstmalig ein intelligentes Schutzsystem für mehr Flexibilität im Netz getestet.

Kreis Steinburg | Im Kreis Steinburg erprobt Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) mit Projektpartnern innovative Schutzsysteme für das Stromnetz der Zukunft. Die Schutzsysteme sollen so etwas wie die „Wachhunde“ des Netzes sein, teilt SH Netz mit. Sie würden Ströme und Spannungen in Schaltfeldern messen. Und das geht dann so: Wenn zum Beispiel ein Bagger ein Kabel besc...

