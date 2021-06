Tennis-Club Kellinghusen : Mit der ganzen Familie auf den Tennisplatz

In einem zehnwöchigem Kurs können Interessierte für 20 Euro in den Sport hineinschnuppern.

Kellinghusen | Auch in diesem Jahr bietet der Tennis-Club Kellinghusen im Sommer die Aktion „Familie schlägt auf“ an. Unterstützt vom Landessportverband können Familien auch fernab vom Wettkampfsport das Tennis spielen ausprobieren. „Durch das generationsübergreifende Lernen und Erleben werden der Austausch und die Kommunikation in der Familie gefördert“, so Birgit ...

