Tennet baut in Büttel : Neue Konverterstation für 980 Megawatt starke Netzanbindung

Die Vorbereitungen für den Netzverknüpfungspunkt an Land beginnen dieses Jahr, die Station soll in 2024 gebaut werden.

Büttel | Im Ausschreibungsverfahren um die Vergabe zum Bau des 235 Kilometer langen Offshore-Netzanschlusssystems BorWin6 hat Tennet den Zuschlag für die Konverterstationen auf See und an Land an das Konsortium McDermott und GEIRI/C-EPRI erteilt. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Die Auftragsvergabe für das Kabel zwischen den beiden Stat...

