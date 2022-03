Anlage regelt grünen Strom : Viel Stahl und noch mehr Sand: So aufwändig entsteht die Tennet-Anlage in Grevenkop

Der Netzbetreiber Tennet errichtet im Kreis Steinburg eine so genannte Phasenschieberanlage. Mit ihr soll der Strom besser auf die Leitungen verteilt und das zwangsweise Abschalten von Windkraftanlagen verringert werden.

Grevenkop | Der erste Spatenstich erfolgte Anfang November des vergangenen Jahres. Seit dem ist auf dem Gelände an der Straße Schmerland in Grevenkop (Kreis Steinburg) viel passiert. Noch lässt sich kaum erahnen, dass Netzbetreiber Tennet dort eine wichtige Anlage für die Energiewende errichtet – eine so genannte Phasenschieberanlage. Aber dass die Firma Matthäi ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.