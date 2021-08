Versuchter Telefonbetrug : Seniorin aus Kellinghusen tappt fast in die Falle und will 30.000 Euro abheben

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin gelangten die Betrüger am Donnerstag (12. August) nicht an das Geld der älteren Dame.

Kellinghusen | Am Donnerstagnachmittag (12. August) hat eine aufmerksame Bankangestellte verhindert, dass eine ältere Kellinghusenerin Betrügern mehrere tausend Euro überreicht. Diese sollten dazu dienen, die angeblich in Hamburg inhaftierte Tochter freizukaufen. Gegen 13.30 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf einer Frau, die jämmerlich in den Hörer weinte und vor...

