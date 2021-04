Itzehoe : Taschendiebe schlagen erneut in Discountern zu

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei bereits ähnliche Fälle gemeldet. Dieses Mal traf es zwei Seniorinnen.

Itzehoe | Gleich zwei Mal schlugen Diebe am Donnerstag (29. April) in Itzehoer Lidl-Märkten zu. Gegen 10 Uhr hielt sich eine Itzehoerin in dem Discounter in der Lise-Meitner-Straße auf. Ein Portemonnaie und eine Brieftasche hatte sie während des Einkaufs in ihrem Rucksack deponiert. An der Kasse bemerkte die Dame schließlich, dass einer der Reißverschlüsse i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.