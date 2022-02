Wieder Taschendiebstahl in Itzehoe : 60-Jährige in Itzehoer Innenstadt beklaut

Die Serie an Taschendiebstählen in Itzehoe reißt nicht ab: Einer Frau aus Krempe wurde das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen, als sie im Feldschmiedekamp einkaufen wollte.

Itzehoe | Eine 60-jährige Kremperin war am Montagmittag (7. Februar) in der Fußgängerzone im Feldschmiedekamp unterwegs. Auf dem Weg zur Kasse in einem Bekleidungsgeschäft bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen war und die Geldbörse fehlte. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag fehlen nunmehr zwei EC-Karten und eine Krankenv...

