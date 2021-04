Zwei Frauen bestohlen : Taschendiebe schlagen zwei Mal in Itzehoe zu

Wieder einmal wurde es den Tätern zu leicht gemacht, sagt die Polizei.

Itzehoe | Zwei Frauen haben am Wochenende beim Einkaufen ihr Portemonnaie eingebüßt. „Noch immer machen einige Kunden von Supermärkten es Dieben nicht gerade schwer, während des Einkaufs unbemerkt ihre Geldbörsen zu entwenden“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Taten nicht bemerkt Sonnabend (17. April) kaufte eine 64-Jährige ab 9.55 Uhr im Aldi-Markt am...

