Polizei Itzehoe ermittelt : Wieder sind zwei Portemonnaies weg

In einem Fall erbeutet der Täter die Geldkarte. Das hat Folgen.

Avatar_shz von sh:z

08. Dezember 2021, 13:39 Uhr

Itzehoe | Portemonnaie sicher aufbewahren, wachsam sein – und auf keinen Fall Geldkarte und Geheimzahl zusammen aufbewahren. Nach zwei neuen Diebstahlstaten am Dienstag (7. Dezember) muss die Polizei ihre Hinweise wieder einmal erneuern.

Gegen 12.30 Uhr kaufte eine 86-Jährige bei Lidl in der Carl-Zeiss-Straße ein. Überwiegend trug sie ihre Tasche samt Portemonnaie in der Hand, schloss aber nicht aus, sie zeitweise abgelegt zu haben. An der Kasse stellte sie fest, dass die Tasche fehlte, der Täter erbeute neben persönlichen Papieren 150 Euro Bargeld.

Sofort 500 Euro überwiesen

Gegen 13.15 Uhr schlug ein Dieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Feldschmiede zu. Aus dem Stoffbeutel einer 57-Jährigen aus Dägeling stahl er die Geldbörse, die unter anderem eine Geldkarte enthielt. Diese setzte der Täter sofort ein und überwies knapp 500 Euro auf ein anderes Konto. Die Kripo ermittelt.

Hinweise in beiden Fällen unter 04821/6020.