Geldbörse ist weg : Taschendieb schlägt in Itzehoer Supermarkt am Langen Peter zu

Die 78-jährige Kundin bemerkte die Tat erst an der Kasse.

29. März 2022, 16:25 Uhr

Itzehoe | Die Handtasche lag verschlossen im Einkaufswagen. Doch das stoppte den Dieb nicht: Einer 78-Jährigen ist am Montag (28. März) das Portemonnaie gestohlen worden.

Die Seniorin kaufte zwischen 10 und 11 Uhr in einem Supermarkt am Langen Peter ein. Offenbar öffnete ein Unbekannter den Reißverschluss ihrer Tasche und entwendete die Geldbörse, was das Opfer erst an der Kasse bemerkte. Die Beute war laut Polizei ein „hoher zweistelliger Bargeldbetrag“ und eine Krankenkassenkarte.

Hinweise unter 04821/6020.