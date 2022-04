Taschendieb schlägt zu : 77-Jähriger beim Einkaufen am Langen Peter in Itzehoe bestohlen

260 Euro Bargeld sind unter anderem weg. Der Unbekannte musste nur einmal schnell zugreifen.

04. April 2022, 12:46 Uhr

Itzehoe | Wieder ist ein älterer Supermarkt-Kunde bestohlen worden. Der 77-Jährige kaufte am Freitag (1. April) zwischen 11.30 und 12.15 Uhr bei Aldi am Langen Peter ein. „In dieser Zeit griff sich ein Unbekannter die Geldbörse des Mannes, die er in der Gesäßtasche trug“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Einen Verdächtigen bemerkte das Opfer nicht, der Täter erbeutete unter anderem 260 Euro Bargeld.

Hinweise: 04821/6020.