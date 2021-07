Reiche Beute in Kellinghusen : Täter hebt nach Portemonnaie-Diebstahl mehrfach Geld von Konto ab

Mit der EC-Karte hob der Unbekannte nach dem Taschendiebstahl im Aldi-Markt insgesamt eine Summe im vierstelligen Bereich ab.

Kellinghusen | Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Sonnabend (24. Juli) eine Frau in Kellinghusen während des Einkaufens bestohlen hatte, nutzte der Dieb später die entwendete EC-Karte und bediente sich am Konto des Opfers. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 12.15 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Straße An der Stör auf. Nach dem Bezahlen ve...

