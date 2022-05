Diebstahl am Dienstag : Taschendieb bei Kaufland in Itzehoe erfolgreich

Die Kundin merkte an der Kasse, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche verschwunden war.

Avatar_shz von sh:z

04. Mai 2022, 13:36 Uhr

Itzehoe | Ein Taschendieb hat am Dienstag (3. Mai) bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße zugeschlagen. Eine 47-Jährige kaufte dort von 13.30 bis 14.20 Uhr ein und trug ihre Geldbörse in der Jackentasche. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr Geld weg war. Eine verdächtige Person hatte sie nicht bemerkt, „allerdings herrschte in den Gängen des Marktes relative Enge“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Beute betrug knapp 100 Euro.

Hinweise unter 04821/6020.