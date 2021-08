Unfall in Norddeich : Tankwagen kippt in Graben – Fahrer verletzt

Da der Fahrer sich nicht selbst befreien konnte, wurden neben Rettungswagen und Notarzt auch die Feuerwehren Hellschen, Wesselburen und Büsum alarmiert, um den Mann aus dem Lkw zu retten.

Norddeich | Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in Norddeich im Kreis Dithmarschen: Ein mit Wasser beladener Tankwagen kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der 30-jährige Fahrer aus Nordfriesland war in seiner Kabine eingeschlossen. Der Mann war auf dem Weg zu einer Baustelle, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Str...

