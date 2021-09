Tangent-Club Itzehoe : Catrin Taufenbach und Bettina Winkler-Marxen laden ins Kino ein

Die Matinee mit dem Film „Männer im Wasser“ bringt Spenden für das Itzehoer Frauenhaus.

Itzehoe | Es geht an die Wahlurnen am Sonntag, 26. September. Diesen Tag haben die Frauen des Tangentclubs (TC) 32 Itzehoe ausgesucht für ihre zweite Kino-Matinee. „Unterwegs sind dann ja viele. Und so kann sich an diesem Tag bei uns jede und jeder entscheiden, Spaß zu haben und gleichzeitig Gutes zu tun“ sagt TC-Präsidentin Catrin Taufenbach. Denn den gesamten...

