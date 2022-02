Tangent Club Itzehoe : „Blues in den Mai“: Benefizkonzert mit Martin Schmitt im Kulturhof

Der deutsche Kabarettmeister Martin Schmitt präsentiert am 30. April im Kulturhof sein neues Programm „Jetz is Blues mit Lustig“. Der Erlös des Abends geht an Projekte in der Region.

Itzehoe | „Von Herzen mit Vielfalt Gutes tun.“ Getreu dem Leitspruch ihrer Präsidenten Catrin Taufenbach haben sich die Mitglieder des Tangent Club Itzehoe wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Statt eines „Tanz in den Mai“ gibt es mit „Blues in den Mai“ mit Martin Schmitt ein weiteres Benefizkonzert. Konzert am 30. April Nach dem erfolgreichen Progra...

