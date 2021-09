Tag des Zustellers : Uwe Poel aus Itzehoe bringt nachts die Norddeutsche Rundschau

Dank Zeitungszusteller Uwe Poel aus Itzehoe landet die Norddeutsche Rundschau jeden Morgen in 75 Briefkästen der Stadt. Damit die trocken ankommen, hat er sich etwas Besonderes ausgedacht. Ein Einblick in seine nächtliche Tour.

Itzehoe | Obwohl er täglich mitten in der Nacht aufstehen und Zeitungen austragen muss, sagt sh:z-Tageszeitungszusteller Uwe Poel (66) aus Itzehoe: „Ich liebe nachts die Ruhe und kann mich da am besten auf meine Aufgabe konzentrieren.“ Ursprünglich aus Salzgitter-Immendorf stammend, hat der Rentner im Laufe seines bewegten Lebens schon in ganz Deutschland ge...

