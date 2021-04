Tag des Baumes am 25. April : Christina Kulp setzt sich für den Erhalt alter Bäume ein

Die Neuenbrookerin nennt spannende Fakten über Bäume und erklärt, was man bei der Anschaffung bedenken sollte.

Neuenbrook | Wer jetzt in die Baumwipfel blickt, entdeckt endlich wieder sattes Grün und zarte Knospen in den Kronen. Was man nicht sieht, ist die enorme Leistung, die in so einem Baum steckt, wie Christina Kulp verdeutlicht. „Ein Baum, wie zum Beispiel Buche oder Eiche, mit einer Höhe von 20 Metern und einer Krone mit einem Durchmesser von zwölf Metern hat eine B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.