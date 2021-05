Tennis in Glückstadt : Tag der offenen Tür beim Tennisverein

Tennis ausprobieren kann man am Pfingstmontag beim Tennisverein Fortuna in Glückstadt.

Glückstadt | Gegen die mobile Tenniswand spielen, sich von der Ballmaschine scheuchen lassen oder an einem kostenlosen Schnuppertraining teilnehmen: Der Tennisverein Fortuna Glückstadt lädt am Pfingstmontag zum Tag der offenen Tür ein. Neumitglieder, die an diesem Tag in den Verein eintreten, genießen im ersten Jahr besondere Konditionen. Corona-Regeln Vor d...

