Tag der Einheit in Glückstadt : Verkaufsoffener Sonntag mit Kulturprogramm

Am 3. Oktober öffnen Geschäfte und Museen, zudem gibt es auf dem Marktplatz ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Vorführungen.

Glückstadt | Am Tag der Deutschen Einheit ist in Glückstadt viel los. Zum einen öffnen die Geschäfte ab 13 Uhr, zum anderen laden ab 14 Uhr die Freunde der Marschbahn wieder ein. Unikate aus früheren Zeiten sind ab 14 Uhr im Stellwerkmuseum an der Christian-IV-Straße zu sehen. Gegenüber am Güterbahnhof können Waggons von früher und der Führerstand der historischen...

