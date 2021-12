Tafel Glückstadt : Karl-Heinz Wiechmann verteilt wieder Geschenke

Kinder bekommen Süßes über die Tafel Glückstadt.

Glückstadt | Normalerweise ist Karl-Heinz Wiechmann als Nikolaus verkleidet, wenn er am 6. Dezember Geschenke verteilt. Und eigentlich ist er dann umringt von Kindern. Doch in Corona-Zeiten geht solch ein Kontakt nicht. Aber immerhin hatte der Glückstädter am Nikolaustag die Möglichkeit, viele Kinder trotzdem glücklich zu machen. Für sie alle gibt es einen „bunten...

