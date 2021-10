EU-Verbot von Tattoo-Farben : Tätowiererin Nadine Kalies aus Itzehoe sagt: „Panikmache ist nicht angebracht“

Die Betreiberin des Tattoo-Studios „Lucky Heads“ muss im Januar wohl etliche Farbflaschen in den Müll werfen, wenn die Petition nicht erfolgreich ist. Die Branche stehe aber keineswegs vor dem Aus, sagt die 42-Jährige.

Itzehoe | Der Aufschrei in der Tattoo-Szene – bei Tätowierern wie auch ihren Kunden – war groß: Die Europäische Union (EU) hat am 14. Dezember 2020 ein Verbot zahlreicher so genannter Pigmente beschlossen, unter anderem „blau15“ und „grün7“, die in rund zwei Drittel aller Tattoo-Farben enthalten sind. Der Grund: Die Pigmente könnten gesundheitsschädlich sein, e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.