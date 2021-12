Einbruch in Sommerland : Täter dringen durch Fenster ein und machen reiche Beute

Die Unbekannten richteten einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an und stahlen Schmuck und Bargeld.

Sommerland | Am Donnerstag (16. Dezember) sind Einbrecher in ein Haus in Sommerland eingestiegen. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um zwischen 16.30 und 19.20 Uhr über ein Fenster ins Innere einzudringen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Schmuck und Bargeld gestohlen Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Einfamilienh...

