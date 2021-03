Polizeieinsatz vor Penny-Markt : Autofahrer führt Polizei zu Suff-Fahrer nach Itzehoe

Simon Pfeiffer war auf der A23 ein Auto aufgefallen, das in Schlangenlinien fuhr. Und er brachte die Polizei bis zum Ziel.

Itzehoe | Mitten auf dem Parkplatz eines Penny-Markts in Itzehoe gab es am Sonnabend (13. März) eine turbulente Festnahme. Ein betrunkener Autofahrer wehrte sich dabei gegen die eingesetzten Polizisten, nachdem er zuvor in Schlangenlinien über die A23 gefahren war. Entdeckt wurde die riskante Fahrt durch einen weiteren Autofahrer, Simon Pfeiffer. Er war mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.