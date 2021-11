Unglück am Nord-Ostsee-Kanal : Suche nach vermisstem 44-Jährigen im Kanal eingestellt

Noch am Montag vergangener Woche waren Taucher und Boote im Einsatz – erfolglos.

Schafstedt | Die Suche nach dem vermissten Mann, der am Sonnabend (6. November) in den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gesprungen war, um seine Hunde zu retten, ist eingestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, gebe es derzeit keine aktiven Suchmaßnahmen mehr. Als bisher letzte Aktion waren am Montag (8. November) noch Taucher im Einsatz gewesen – ohne Erfolg. Sie waren d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.