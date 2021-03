Sturmtief-Unfall : Glückstadt: Autofahrer übersieht im Starkregen einen Poller

Beim Sturm am Wochenende kam es auch zu einem Unfall in Glückstadt. Ein Autofahrer fuhr gegen einen Poller.

Glückstadt | Ein umgestürzter Baum und ein demoliertes Auto. Das ist die Bilanz des Sturmtiefs Luis, das am Wochenende über Norddeutschland hinwegzog. Auf dem Spielplatz in Glückstadt-Butendiek in Höhe Neuer Fleth knickte ein Baum um. Zudem hatten der Sturm und die damit einhergehenden Starkregenfälle in der Innenstadt einen Verkehrsunfall zur Folge. Wie die Po...

