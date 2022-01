Hochwassergefahr in Glückstadt : Sturmflutwarnung: Wohnmobilparkplatz am Außenhafen gesperrt

Das Hochwasser könnte am Donnerstagabend bis zu 1,50 Meter höher als normal eintreten.

Glückstadt | Wegen einer bestehenden Sturmflutgefahr hat das Ordnungsamt am Donnerstagnachmittag (27. Januar) den Wohnmobilparkplatz an der Mole am Glückstädter Außenhafen gesperrt. Gleichzeitig wurde das zu Beginn des Hafen stehende Warnschild „Sturmflutwarnung“ aktiviert. Weiterlesen: Hafen wegen Hochwasser gesperrt Grund ist, dass das Hochwasser am Donner...

