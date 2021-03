Sturmschäden in Glückstadt : Verkehrszeichen fliegt auf Auto – Bäume stürzen um

Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. So auch zum neuen Kindergarten im Tegelgrund.

Glückstadt | Das Sturmtief „Klaus“ mit orkanartigen Böen bis 105 Stundenkilometer ist Donnerstag an Glückstadt nicht spurlos vorübergezogen: Gegen 16.30 Uhr flog ein Verkehrszeichen an der Rhinbrücken-Baustelle in der Stadtstraße gegen ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte dieses erheblich. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 2500 Euro. Nah...

