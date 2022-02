Sturmtief „Ylenia“ : Eltern durften entscheiden: Viele Kinder aus Schulen im Kreis Steinburg blieben zu Hause

Ganz leer blieben die Schulen im Kreis Steinburg am Donnerstag natürlich nicht – deutlich weniger los als gewöhnlich war aber in den meisten, egal ob Grund-, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium.

Kreis Steinburg | Aufgrund des Sturms durften Eltern ihre Kinder, so war es landesweit entschieden worden, am Donnerstag (17. Februar) zu Hause behalten. Das hat sich in den Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie an den Gymnasien im Kreis Steinburg dann insgesamt auch deutlich bemerkbar gemacht, aber eben doch nicht überall. Weiterlesen: So trifft Orkantief „Ylenia“ ...

