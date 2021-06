Cum-Ex-Skandal um Warburg-Bank : Tax for free? – Hamburger Theatermacher nehmen Scholz und Tschentscher aufs Korn

Mit „Tax for free – Scholz und Tschentscher geben einen aus und Michael Kohlhaas wundert sich“ feiert Regisseur Helge Schmidt Premiere am Lichthof. Im Interview erklärt der Theatermacher, wie das Stück entstand.

Hamburg / Borsfleth | Der Schaden geht in die Milliarden, der angeblich komplizierte Vorgang ist eigentlich leicht erklärt: Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich Aktienbesitzer Steuern erstatten, die sie so nie gezahlt hatten. Der Hamburger Regisseur Helge Schmidt hat den Skandal in einem sehr erfolgreichen Theaterstück am Hamburger Lichthof künstlerisch aufgearbeitet und dafü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.