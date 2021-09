Schule in Itzehoe : Stromschlag in Ema-Sporthalle – das sagt Rektorin Sabine Ebert

Lehrerin der Ernst-Moritz-Arndt-Schule wird bei Kurzschluss leicht verletzt – und der Vorfall löst in der Ratsversammlung eine Debatte über den Sanierungsstau an Schulen aus.

Itzehoe | Es war ein Lichtbogen – und er warf ein Schlaglicht auf den Zustand mancher Schulgebäude. Bei einem Kurzschluss in der Sporthalle der Ernst-Moritz-Arndt-Schule (Ema) ist eine Lehrerin leicht an der Hand verletzt worden. Der Vorfall war Thema in einer Aktuellen Stunde in der Ratsversammlung. Zum Glück ist dieser Lehrkraft nichts passiert. „Es w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.