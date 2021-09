Stromausfall nach Kabelschaden : Hunderte Haushalte in Herzhorn und Umgebung ohne Strom

Der Stromversorger SH Netz spricht von einem „Schwarzen Tag“: Bei Bauarbeiten am Kremper Rhin und zwischen Beidenfleth und Wewelsfleth wurden am Dienstag Hauptkabel beschädigt – mit massiven Auswirkungen.

Herzhorn | Flächendeckender Stromausfall am Dienstagnachmittag (31. August) in den Gemeinden Herzhorn, Engelbrechtsche Wildnis und Blomesche Wildnis: Mehrere hundert Haushalte waren laut dem Netzbetreiber SH Netz von der Störung betroffen. Ein Sprecher bezeichnete den Dienstag als „Schwarzen Tag“ für den Stromversorger im Kreis Steinburg. Zuvor war es bereits in...

