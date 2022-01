Stadtwerke Glückstadt : Strom und Gas: Stabile Preise für treue Kunden

Strom: Die Stadtwerke Glückstadt bieten Stammkunden stabile Preise. Richtig teuer ist es für neue Kunden, deren Billiganbieter pleite sind. Es gebe aber seit Freitag, 28. Januar, neue Spielräume.

Glückstadt | „Es gibt nichts Unangenehmeres als eine Preiserhöhung“, sagt Torsten Fischer. „Deshalb sind wir stolz, dass es uns gelungen ist, die Strompreise für unsere Kunden bis zum 31. Dezember diesen Jahres stabil zu halten.“ Doch einen Wermutstropfen schiebt der Chef der Glückstädter Stadtwerke gleich hinterher: Die Preise für Gas sind gestiegen. Die Stammkunden zahlen hier jetzt 20 Prozent mehr. Wobei so mancher langjährige Kunde in Glückstadt Sonderkonditionen hat. „Es gibt Sondertarife“, bestätigt Fischer. Zugewiesene Kunden zahlen mehr Für Neukunden gilt dies nicht. Denn auch die Stadtwerke Glückstadt gehören zu den bundesweiten Grundversorgern und mussten in den vergangenen Monate neue Kunden aufnehmen, deren Anbieter pleite gegangen sind oder die Verträge einfach kündigten. „Dieses Verhalten ist umstritten und benachteiligt die gutgläubigen Kunden.“ Damit diese Menschen versorgt sind, werden sie zunächst Kunde bei den Stadtwerken. Die Zahl aktuell liegt bei rund einer Million Kunden. Vielerorts haben Menschen erst durch die Post ihrer örtlichen Stadtwerke erfahren, dass es ihren bisherigen Anbieter gar nicht mehr gibt. „Für die Neukunden müssen die Stadtwerke in der heutigen Situation in der Regel im Einkauf deutlich mehr zahlen.“ So auch in Glückstadt: „Den doppelten Strompreis und den dreifachen Gaspreis“, erklärt der Stadtwerkeleiter. „Dieses wird bis auf Weiteres an die neuen Kunden nach dem 1. Januar diesen Jahres in der Grundversorgung zum Teil weitergegeben, aber so bald wie möglich wieder nach unten angepasst. Auch dieser Umstand ist umstritten, aber wirtschaftlich auf der Beschaffungsseite ein Fakt.“ Auch interessant: Regierung will mehr Schutz für Stromkunden Börsenpreise auf Rekordniveau Teuer wird es für die Neukunden, weil für sie im Vorwege kein Strom gekauft werden konnte. „Wir haben keine Kilowattstunde in der Schublade“, sagt Fischer. Der Börsenstrompreis ist auf einem Rekordniveau. Am 21. Dezember 2021 etwa verdoppelte sich der Preis für eine Megawattstunde Strom innerhalb eines Tages und sprang zeitweise auf 620 Euro. Auch bei Gas erreichte die Megawattstaunde mit 211,50 Euro einen Höchststand. Die Preise haben sich inzwischen verdreifacht. Wir setzen auf lange und partnerschaftliche Beziehungen. Die Stadtwerke würden auf dem Strommarkt mit einem „Sicherheitsabstand“ einkaufen, anders als die Billiganbieter. „Als fest in der Region verwurzelte Versorger verfolgen wir eine andere Strategie als Billig-Anbieter. Wir setzen auf lange und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden – und kaufen Energie nachhaltig ein.“ Den Kunden könnten gute Konditionen geboten werden. „Umgekehrt sichert uns unsere treue Kundenbasis genau den wirtschaftlichen Rückhalt, den wir brauchen, um bedacht und vorausschauend handeln zu können“, sagt Fischer. „Gerade diese schwierigen Zeiten zeigen, dass die Stadtwerke und die Menschen vor Ort von einander profitieren.“ Insgesamt ist Torsten Fischer optimistisch. Er geht davon aus, dass die Preise in einem halben Jahr wieder „normal“ sind. Es zeige sich bereits am Freitag (28. Januar), „dass sich zeitnah preisliche Spielräume ergeben, auch den neuen Kunden wieder bessere Angebote machen zu können.“ Und er verweist darauf: „Drei Viertel der Preise sind Steuern und Abgaben.“ Die Stadtwerke Glückstadt gehören zu 100 Prozent der Stadt Glückstadt. Die aktuellen Preise können Interessierte der Homepage der Stadtwerke Glückstadt entnehmen. ...

