Streit in Brunsbüttel eskaliert : Mann durch Messerstich verletzt

Mehrere Männer gerieten in Brunsbüttel in Streit. Einer verletzte einen Kontrahenten, angeblich aus Notwehr, so schwer, dass das Opfer notoperiert werden musste.

31. Mai 2021, 13:15 Uhr

Brunsbüttel | In der Nacht zum Sonntag (30. Mai) sind mehrere Personen in Brunsbüttel in Streit geraten. Der gipfelte in eine gefährliche Körperverletzung, bei der ein 42-Jähriger Stichverletzungen erlitt und in ein Krankenhaus kam. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Täter spricht von Notwehr

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich vier Personen. Die Polizei vermutet, dass zwei Männer einen 55-Jährigen bedrängten, woraufhin dieser sich nach eigenen Angaben mit einem Messer zur Wehr setzte und einen der Kontrahenten, einen 42-Jährigen, verletzte. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo Ärzte eine Notoperation durchführten.

Kripo sucht Zeugen

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 melden.