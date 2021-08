Aufruf von Verdi : Streik der Aldi-Mitarbeiter in Horst: Das sagt das Unternehmen

Von Donnerstag (5. August) um 0 Uhr an streikten in Horst die Aldi-Mitarbeiter. Das Unternehmen, das den Standort zum 31. Dezember schließen wird, berichtet, dass es zu keinerlei Einschränkungen kam.

Horst | Verdi fordert im Zuge der Tarifverhandlungen im Einzelhandel 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Gehalt, Lohn und Ausbildungsvergütung sowie ein Mindeststundenentgelt von 12,50 Euro. Weil aber die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde für die rund 90.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein laut Verdi kein Angebot vorgelegt haben, ist...

