Strassenlauf-Landesmeisterschaft in Kiel : Robbin Rechenberg vom SC Itzehoe holt Bronze über 10 km

20 Athleten des SCI starten in der Landeshauptstadt, dabei holen sie insgesamt neun Medaillen. Rechenberg schrammt dabei nur knapp an einem anderen großen Ziel vorbei - das will er jetzt nachholen.

Kiel / Itzehoe | Mit den Landesmeisterschaften im Straße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.