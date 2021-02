Wirtschaftsausausschuss : Neuer Straßenname erinnert an die jüdische Geschichte

Die Politik war sich einig: Im Wirtschaftsausschuss stimmten alle für neuen Straßennamen.

Glückstadt | Er ist ein Kleinod der Stadt und ein Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein: der jüdische Friedhof in der Pentzstraße neben dem Bahnhof. Um diesen Teil der Stadtgeschichte sichtbarer zu machen, erhält ein Teilstück der Pentzstraße einen neuen Name...

