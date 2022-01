Bitte um Unterstützung : Störfähre Else: Kreis Steinburg prüft finanzielle Hilfen

Der Fährbetrieb machten 2019 und 2020 jeweils ein Minus von mehr als 60.000 Euro.

Beidenfleth/Bahrenfleth | Die Störfähre Else kann auf Zuschüsse vom Kreis Steinburg hoffen. Der Bauausschuss will prüfen lassen, wie hoch und in welcher Form dauerhafte Fördermittel fließen können. Darauf haben sich die Politiker in ihrer jüngsten Sitzung verständigt. Die Fähre ist nicht nur ein Kulturgut, sondern verbindet auch zwei Kreisstraßen. Der Fährbetrieb zwisc...

