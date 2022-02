Nächtlicher Großeinsatz : Stör überflutet Straßen in Kellinghusen – Helfer befüllen 3200 Sandsäcke

In Kellinghusen im Kreis Steinburg sind nach starken Regenfällen ganze Straßenzüge überflutet. Nun sollen Sandsäcke verteilt werden.

Kellinghusen | Großeinsatz in der Nacht zu Dienstag in einer Sandkuhle bei Ottenbüttel im Kreis Steinburg. Da der Wasserpegel der Stör in Kellinghusen durch die großen Regenmengen der letzten Tage weit angestiegen ist, müssen Helfer der Feuerwehrbereitschaft sowie des Technischen Hilfswerks rund 3200 Sandsäcke befüllen und nach Kellinghusen liefern. Etwa 50 Helfer w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.