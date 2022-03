6200 Pflanzen im Stiftungswald : Mühlenbarbek bekommt einen Auenwald wie vor 100 Jahren

Im Herbst wurde auf dem Feld noch Mais geerntet, jetzt pflanzen Baumschuler dort im Auftrag der Stiftung Naturschutz Weiden, Erlen und Eichen für einen neuen Wald.

Mühlenbarbek | Der Spaten vorne am Ausleger des Minibaggers senkt sich zwischen die Maisstoppel in die Erde, zieht nach hinten ein Loch auf. Michel Tesch setzt in das Loch einen Steckling; eine zweijährige Weide, die noch aussieht wie ein Zweig. Aber wenn sie anwächst, wird sie Teil eines neuen Stiftungswaldes in Mühlenbarbek. Im Stiftungswald sollen Klima- und Arte...

