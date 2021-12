Gemeindevertretung entscheidet : Steuern in der Engelbrechtschen Wildnis werden nicht erhöht

Auch die Abwassergebühren bleiben konstant. Indes plant die Gemeinde, 15.000 Euro für die Ausrichtung von Events zum Gemeindejubiläum zur Verfügung zu stellen.

Engelbrechtsche Wildnis | Die Finanzlage in der Engelbrechtschen Wildnis sieht gut aus, zumindest was die Haushaltslage in den Jahren 2018 bis 2020 betrifft. Nach den jetzt vorliegenden Jahresabschlüssen hat es 2018 einen Überschuss von rund 200.000 Euro, 2019 einen Fehlbetrag von 56.000 Euro und 2020 wieder einen Überschuss von knapp 356.000 Euro gegeben. Damit standen am 31....

