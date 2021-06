Steinzeitpark Dithmarschen : Sommer voller Erlebnisse in der Steinzeit in Albersdorf

Bogenschießen, Bauen mit Lehm, Flintstein schlagen und vieles mehr können die Besucher im Steinzeitpark Dithmarschen erleben – und oft auch selbst ausprobieren.

Albersdorf | Im Sommer herrscht reges Treiben in der Steinzeit. Der Steinzeitpark in Albersdorf erwacht dann so richtig zum Leben. Und dabei sind auch die Besucher aufgefordert, an den vielen Aktionen aktiv mitzumachen. Bei vielen Angeboten können Jung und Alt in die Rolle von Steinzeitjägern oder -bauern schlüpfen, Feuer machen oder ausprobieren, wie das Bauen mi...

