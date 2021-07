Vorfall bei Protesten : Nach Steinwürfen an Werkstor in Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Aktivisten wurden laut Polizei mit Steinen beworfen. Das entsprechende Video ist Gegenstand von Ermittlungen.

31. Juli 2021, 17:55 Uhr

Brunsbüttel | Ein Vorfall während der Proteste des Bündnisses „Ende Gelände“ beschäftigt bereits jetzt die Polizei: Während bis zu 2000 Aktivisten am Samstag (31. Juli) in Brunsbüttel gegen das geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) demonstriert haben, sind einige von ihnen am Mittag offenbar mit Steinen beworfen worden. Das teilte die Polizei Itzehoe mit.

Geschädigte und Zeugen sollen sich melden

Von dem Vorfall im südlichen Industriegebiet der Stadt am Werkstor einer Firma existiert ein Video in den sozialen Medien, das die Ermittler bereits prüfen. Die Polizeidirektion Itzehoe bittet Geschädigte sowie Zeugen dieser Steinwürfe nun, sich bei der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Rufnummer (04821) 60 20 zu melden und Angaben zu dem Vorfall zu machen.