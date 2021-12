Corona im Kreis Steinburg : Warum Amtsärztin Catrin Tzaribachev frühes Boostern und Kinderimpfungen empfiehlt

Viel Hin und Her gibt es sowohl bei der Frage nach der Impfung von Kindern ab fünf Jahren als auch beim Zeitpunkt für die Booster-Impfung. Steinburgs leitende Amtsärztin vertritt in beiden Fragen eine klare Position.

Itzehoe | Für Catrin Tzaribachev steht das Impfen in der Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Und die leitende Amtsärztin im Gesundheitsamt in Itzehoe hat eine ganz klare Position zu zwei Fragen, die derzeit viele Steinburger beschäftigen: Die Kinderimpfungen und den richtigen Zeitpunkt für die dritte Auffrischung bei den Erwachsenen. In beiden Fällen lassen sich di...

