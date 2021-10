Vorsitzender Heiner Rickers : CDU-Basis in Steinburg für zügigen Neustart an der Bundesparteispitze

Steinburgs CDU-Chef begrüßt die Rückzugsankündigung von Armin Laschet und geht von einer zügigen Regierungsbildung in Berlin ohne die Union aus. Die müsse sich nun zeitnah für die Zukunft neu aufstellen.

Itzehoe | Steinburgs CDU-Vorsitzender Heiner Rickers begrüßt den angekündigten Rückzug des Bundesparteivorsitzenden Armin Laschat. Dieser Schritt sei „nur konsequent“ nach dem Wahlergebnis bei der Bundestagswahl am 26. September und sei von der Parteibasis in seinem Kreisverband auch so erwartet worden, so Rickers. Hintergrund: Laschet macht den Weg frei ...

