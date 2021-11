Gemeindetag in Brokstedt : Kreisumlage: Steinburger Kommunen verzichten auf Anhörung

Die Bürgermeister billigen nicht nur die Senkung für dieses Jahr, sondern im Vorwege auch die Erhöhung für das nächste Jahr.

Brokstedt | Verändert der Kreis Steinburg die Kreisumlage, müssen die über 100 Gemeinden in einem aufwendigen Anhörungsverfahren dazu gehört werden. Doch darauf verzichten die Kommunen in diesem und auch im nächsten Jahr. Darauf hat sich der Gemeindetag bei seiner Versammlung in Brokstedt einstimmig verständigt. Die Einstimmigkeit war nicht überraschend. Denn ...

