Elbfähre Glückstadt : Drei Stunden Wartezeit – doch das Schild zeigte etwas anderes an

Die Verkehrsteilnehmer staunten am Sonnabend nicht schlecht: Der Stau vor der Elbfähre ging bis zum Feuerwehrgerätehaus, doch auf dem Schild angezeigt wurde allen nur eine Stunde Wartezeit.

Glückstadt/Blomesche Wildnis | Am Sonnabendnachmittag (14. August) war bei motorisierten Verkehrsteilnehmern Staunen angesagt. Denn wer sich mit Staulagen vor der Elbfähre auskennt, wunderte sich, dass sich ein im Sperforkenweg bis hinter das Feuerwehrgerätehaus Blomesche Wildnis zurückreichender Stau in einer Stunde aufgelöst haben soll – so stand es zumindest auf der Stau-Warntaf...

