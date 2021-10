Starkregen in Itzehoe : Land unter am Dithmarscher Platz

Was Herbstlaub in Straßenabflüssen so anrichten kann: Geschäfte in der Bahnhofstraße lagen plötzlich am Wasser.

Itzehoe | Wellengang vor der Tür – das war Jessica Landsiedel von Itzehair und Michael Köchling vom benachbarten Geschäft für Hörsysteme neu. Am Freitagmorgen (22. Oktober) erlebten es beide in der Bahnhofstraße. Denn der starke Regen hatte Folgen in dem Dreieck Dithmarscher Platz, Feldschmiede und Bahnhofstraße. Es wurde dunkel, es schüttete, „und ...

