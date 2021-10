Einsatz in Kellinghusen : Starke Rauchentwicklung aus Garage – zwei Wehren vor Ort

Die Kameraden aus Kellinghusen und Wrist waren angerückt und konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

Kellinghusen | Mit den Kameraden aus Kellinghusen und aus Wrist rückten gleich zwei Wehren am Dienstagmittag (19. Oktober) zu einem Einsatz in die Vorbrügger Straße in Kellinghusen aus. Gegen kurz vor 12 Uhr war dort ein Garagenbrand gemeldet worden. Starker Rauch stieg aus einer Garage unmittelbar an einer Doppelhaushälfte auf. Der Besitzer hatte umgehend die 112 g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.